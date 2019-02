Delegierte der Linkspartei stimmen auf dem Parteitag ab.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Der Verlauf des Europa-Parteitags der Linken in Bonn sorgt beim linken Parteiflügel für Unmut. "Das war ein politisch entkernter Parteitag", sagte der Bundestagsabgeordnete Alexander Neu. "Mit so wenig Profil wird es schwer mit der Daseinsberechtigung. Da reichen Grüne und SPD aus."



"Ich hätte mir gewünscht, dass wir mehr Kante zeigen und wir nicht mit angezogener Handbremse in den Wahlkampf gehen", betonte Neu. "Die Linke hat nur eine Chance, wenn sie wirklich linkes Profil zeigt."