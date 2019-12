Berufsverkehr im Zentrum von Berlin. Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der ADAC hat nach dem Kompromiss von Bund und Ländern zum Klimapaket vor Belastungen für Autofahrer gewarnt. Der Vizepräsident für Verkehr, Gerhard Hillebrand, sprach von einem "schmerzhaften Kompromiss für Autofahrer".



Es seien "erhebliche Belastungen gerade für diejenigen in Kauf genommen worden, die auf das Auto angewiesen sind." Er betonte aber, der Verkehrsbereich müsse "seinen Teil zur Senkung der Treibhausgase beitragen." Daher komme es nun auf Investitionen in emissionsarme Antriebe und den öffentlichen Verkehr an.