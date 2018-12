Seehofer lehnt das KoKo-Modell strikt ab.

Quelle: Matthias Balk/dpa

CSU-Chef Horst Seehofer hat die SPD-Idee einer neuartigen Kooperations-Koalition vehement zurückgewiesen. Der Vorschlag erinnere ihn an eine Krabbelgruppe, sagte Seehofer in München. Von dem Vorschlag halte er "gar nichts".



"Man kann nicht zum Teil regieren und zum anderen Teil opponieren. Das geht nicht." Auf die Frage, ob das Modell für die CSU nicht denkbar sei, antwortete Seehofer: "So ist es." SPD-Chef Martin Schulz hatte das neue Modell der Zusammenarbeit ins Gespräch gebracht.