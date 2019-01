Ehemaliges Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Archivbild

Quelle: Monika Skolimowska/ZB/dpa

Zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus hat Außenminister Heiko Maas für neue Ansätze in der Auseinandersetzung mit NS-Verbrechen geworben. "Unsere Erinnerungskultur bröckelt, sie steht unter Druck von extremen Rechten", schrieb der SPD-Politiker in einem Beitrag für die "Welt am Sonntag".



Umso gefährlicher sei das Unwissen gerade der jungen Deutschen, schrieb Maas. "40 Prozent wissen nach eigener Einschätzung kaum etwas über den Holocaust." Das seien "schockierende Zahlen".