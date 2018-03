Angela Merkel beim CDU-Wirtschaftsrat in Stralsund. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Verhängung von US-Zöllen für Stahl und Aluminium als "ernste Situation" bezeichnet. Die Zölle seien nicht sachgerecht, sagte Merkel beim CDU-Wirtschaftsrat in Mecklenburg-Vorpommern.



Merkel verwies darauf, dass es weltweit ein vereinbartes System von Einfuhrzöllen gebe. "Was jetzt hier passiert, sind einseitige Aktionen, und die muss man entsprechend beantworten." Die präferierte Variante auf die Verhängung der Zölle seien jetzt Gespräche, so Merkel.