Polizisten sichern die Zufahrt an einer der Absturzstellen.

Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Die Luftwaffe hat den Tod eines Piloten beim Absturz von zwei "Eurofightern" in Mecklenburg-Vorpommern bestätigt. Der Soldat habe nur tot geborgen werden können, teilte die Luftwaffe auf Twitter mit. Der andere Pilot war zuvor lebend gefunden worden. Er konnte sich mit dem Schleudersitz retten.



Die beiden Maschinen waren am Nachmittag in Mecklenburg-Vorpommern kollidiert und abgestürzt. Die Maschinen gehörten zum Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff", das bei Rostock stationiert ist.