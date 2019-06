Bundeswehr übernimmt Untersuchungen zum «Eurofighter»-Unglück.

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Die Bundeswehr hat die Ermittlungen zum Absturz der beiden "Eurofighter"-Kampfjets in Mecklenburg-Vorpommern übernommen. Da die Aufarbeitung des Unglücks mit einem toten und einem verletzten Piloten im Zuständigkeitsbereich der Luftwaffe liege, seien alle Ermittlungen der Bundeswehr übergeben worden, teilte das Polizeipräsidium Neubrandenburg mit.



Bundeswehrsoldaten seien bereits an der Unglücksstelle in der Region Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte).