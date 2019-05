DIW-Präsident Marcel Fratzscher.

Quelle: Daniel Naupold/dpa

Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), sieht den Wohnungsmarkt als Beleg für "Exzesse" in der Sozialen Marktwirtschaft. Er forderte umfassende Reformen von der Politik.



Die umstrittenen Aussagen von Juso-Chef Kevin Kühnert teile er zwar nicht. "Aber es gibt viel Missbrauch in der Sozialen Marktwirtschaft, wenn man sich die Diskussionen um Mietpreise und Wohnungsmarkt anschaut." Die Soziale Marktwirtschaft funktioniere nicht so, wie sie sollte.