heute-Nachrichten Quelle: ZDF

In den USA haben Hunderttausende gegen die Trennung von Einwandererfamilien durch Behörden demonstriert. Unter dem Motto "Familien gehören zusammen" kam es laut Medienberichten landesweit zu mehr als 700 Protestmärschen. Allein in New York zogen rund 30.000 Menschen über die Brooklyn Bridge. Sie riefen "Diese Brücke wurde von Einwanderern gebaut" und "Keine Baby-Gefängnisse".



Präsident Donald Trump beendete die Praxis zwar. Doch weiterhin sind mehr als 2.000 Kinder von ihren Familien getrennt.