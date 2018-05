Tom Wolfe 2017 in New York. Quelle: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Der US-Schriftsteller und Journalist Tom Wolfe, der mit dem Roman "Fegefeuer der Eitelkeiten" großen Erfolg feierte, ist tot. Er starb am Montag im Alter von 88 Jahren in einem Krankenhaus in New York, wie seine Agentin bestätigte.



Wolfe arbeitete zunächst für Zeitungen und wurde für seine Berichte über die Revolution auf Kuba ausgezeichnet. Er galt als Wegbereiter des sogenannten "New Journalism" der 1960er und 1970er Jahre, bei dem literarische Stilmittel in Reportagen einfließen.