Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Nach der Serie von Angriffen auf Kirchen und Hotels in Sri Lanka hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier tief betroffen gezeigt. "Fassungslos und voller Entsetzen verfolge ich die schrecklichen Nachrichten über die feigen Terroranschläge in Sri Lanka", erklärte er.



"Besonders niederträchtig ist, dass zahlreiche friedlich Betende in Gotteshäusern am Ostersonntag Ziel dieser hinterhältigen Angriffe wurden." Den Verletzten wünschte Steinmeier Kraft und schnelle Genesung.