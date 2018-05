CSU-Generalsekretär Markus Blume wählt scharfe Worte. Archivbild Quelle: Peter Kneffel/dpa

Fünf Monate vor der bayerischen Landtagswahl eröffnet die CSU in scharfer Form den Kampf gegen die AfD. "Die AfD ist ein Feind von allem, für das Bayern steht", heißt es in einem Strategiepapier von CSU-Generalsekretär Markus Blume, über das der Parteivorstand auf seiner Klausur heute beraten will.



Die AfD, das seien "Feinde Bayerns", die man "stellen" wolle, heißt es in dem dreiseitigen Konzept weiter. "Brauner Schmutz hat in Bayern nichts verloren!", schreibt Blume.