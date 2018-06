Luftangriffe auf Ost-Ghuta (Syrien) Quelle: dpa

Die Bundesregierung hat die jüngste Militäroffensive des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad in Ost-Ghuta als "Feldzug gegen die eigene Bevölkerung" verurteilt. Regierungssprecher Steffen Seibert forderte Assad auf, das "Massaker" in der von 400.000 Menschen bevölkerten Region zu beenden. Gleichzeitig appellierte er an den Iran und an Russland, auf den syrischen Präsidenten einzuwirken.



Ohne deren Unterstützung wäre das Assad-Regime militärisch nicht da, wo es heute ist, sagte Seibert.