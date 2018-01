Manfred Weber wies die Kritik zurück. Quelle: Daniel Karmann/dpa

CSU-Europapolitiker Manfred Weber hat mit einer Äußerung zur Flüchtlingspolitik für Irritationen gesorgt. "Im Jahr 2018 ist das zentrale europäische Thema die finale Lösung der Flüchtlingsfrage", sagte Weber. Das Zitat wurde vom Bayerischen Rundfunk veröffentlicht. Webers Formulierung erinnert an die NS-Zeit und die damals so formulierte "Endlösung in der Judenfrage".



Weber löste damit heftige Reaktionen und Kritik aus. Der CSU-Politiker selbst wies die Vorwürfe via Twitter zurück.