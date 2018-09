Mit peitschendem Regen ist «Florence» auf die Ostküste getroffen. Quelle: David Goldman/AP/dpa

Mit Wucht ist Hurrikan "Florence" auf die Südostküste der USA getroffen. Das Zentrum des Wirbelsturms erreichte den Ort Wrightsville Beach in North Carolina, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami mitteilte. Der Sturm entfaltete Windgeschwindigkeiten von 150 Kilometern pro Stunde.



"Florence" sorgte für schwere Fluten an der Küste, für Überschwemmungen, heftige Böen und extreme Regenfälle. CNN berichtete, mehr als 400.000 Menschen in North und South Carolina seien ohne Strom.