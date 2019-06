Gemeinsam mit Beyoncé besitzt Jay-Z laut "Forbes" seit 2017 eine Villa in East Hampton nahe New York im Wert von 26 Millionen Dollar und ein Luxusanwesen im Viertel Bel Air in Los Angeles für 88 Millionen. 2004 kaufte er außerdem ein Penthouse im New Yorker Stadtviertel Tribeca.