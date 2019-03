Auf Tief "Eberhard" folgen "Franz" und "Gebhard".

Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Mehrere Tiefdruckgebiete bringen anhaltend stürmisches Wetter mit Regen und Schnee nach Deutschland. Am Mittwoch erfasst "Franz" mit seiner Front das ganze Land. Am Donnerstag steht dann "Gebhard" vor der Tür, der erneut starken bis stürmischen Wind an der Nordsee und im Bergland bringt.



Am Mittwoch ist es überwiegend wechselnd bis stark bewölkt. Es kommt zu Schauern sowie örtlichen Gewittern. Am Donnerstag bleibt es meist stark bewölkt bis bedeckt - mit viel Regen in den Mittelgebirgen.