Mila Kunis ist die "Frau des Jahres". Archivbild Quelle: Powers Imagery/Invision/AP/dpa

Mila Kunis wird ihre Trophäensammlung um einem "Hasty Pudding"-Preis vergrößern. Die US-Schauspielerin wurde von der Theatergruppe der ehrwürdigen Harvard-Universität zur "Frau des Jahres" ernannt.



Am 25. Januar soll Kunis bei der traditionellen Parade über den Harvard Square in Cambridge gefeiert und mit der Trophäe in Form eines goldfarbenen Puddingtopfes ausgezeichnet werden. Die Auszeichnung wird für "bleibende und beeindruckende Beiträge in der Welt des Entertainment" verliehen.