Vorbildliche Ausnahme: Kinder beim Musizieren. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Musizieren, Malen und Dichten zählen in Deutschland zu den unbeliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Das geht aus dem neuen "Freizeit-Monitor" hervor, den die Stiftung für Zukunftsfragen in repräsentativen Umfragen ermittelt hat.



Die "Schwarze Liste" zählt auf, was die Mehrheit der Deutschen niemals in ihrer Freizeit macht. Angeführt wird die Liste vom Spielhallenbesuch (89 Prozent). Musizieren, Dichten und Malen sowie E-Book-Lesen folgen auf Platz zwei (alle mit 78 Prozent).