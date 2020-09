Taliban-Delegation in Doha (Katar).

Quelle: Hussein Sayed/AP/dpa

Die militant-islamistischen Taliban wollen heute keine Angriffe in Afghanistan durchführen. Die Islamisten befänden sich "wegen der Freude der Nation über die Unterzeichnung des Abkommens" mit den USA über Wege zu Frieden in der Defensive, teilte Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid über Whatsapp mit.



Wie es am Sonntag weitergehe, werde man basierend auf den Inhalten des Abkommens entscheiden, schrieb er weiter. Das Abkommen soll am Nachmittag in dem Golfemirat Katar unterzeichnet werden.