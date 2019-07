Eine Menschenkette vor dem Reichstagsgebäude in Berlin.

Quelle: Lisa Ducret/dpa

Umweltschützer der Bewegung "Fridays for Future" haben in Berlin Teile des Reichstagsgebäudes umstellt. Mit einem roten Tuch in der Hand bildeten die Schüler eine Menschenkette um das Parlament. An der östlichen, für die Öffentlichkeit gesperrten Seite wurden sie von Abgeordneten und Angestellten der Linken unterstützt.



Mit der Aktion wollten die Umweltschützer anlässlich der letzten Plenarsitzung des Bundestages vor der Sommerpause ein Zeichen für mehr Klimaschutz setzen.