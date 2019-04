Immer mehr Schüler folgen ihrem Vorbild: Greta Thunberg. Archiv

Quelle: Steffen Trumpf/dpa

Die junge schwedische Aktivistin Greta Thunberg kommt heute für eine Schülerdemonstration gegen die Klimapolitik nach Berlin. Nach der Auftaktkundgebung am Invalidenpark soll der Protestmarsch zum Brandenburger Tor führen. Dort ist eine Rede der 16-jährigen Schülerin geplant.



Thunberg will bis Sonntag in Berlin bleiben. Neben der Klima-Demonstration plant sie einen Besuch beim Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Am Samstag soll sie mit einer Goldenen Kamera geehrt werden.