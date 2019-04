Die Schüler haben ihre Forderungen vorgestellt.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die "Fridays for Future"-Bewegung der Schüler für mehr Klimaschutz fordert das Aus für ein Viertel der deutschen Kohlekraftwerke noch in diesem Jahr.



Zudem müsse der Kohleausstieg bis 2030 und nicht wie von der Kohlekommission vorgeschlagen erst 2038 realisiert werden, erklärten Schüler bei der Vorstellung eines Katalogs von Zielen der Bewegung in Berlin. Um die Klimaziele zu erreichen, müsse Deutschland bis 2035 seine Energieversorgung vollständig auf Erneuerbare umstellen.