Ein ICE der Deutschen Bahn kommt in Hannover an. Archivbild

Quelle: Christophe Gateau/dpa

In Zeiten der "Fridays for Future"-Demos sind die nach dem Schulabschluss beliebten Feier-Flugreisen mancherorts auf den Prüfstand gekommen. "Seit den Freitagsdemos ist klimaneutrales Reisen auf jeden Fall ein großes Thema in den Schulgemeinschaften", berichtet Johannes Strehler von der Schülervertretung Hessen.



In vielen Schulen wird diskutiert, auf Bus und Bahn umzusteigen oder in der Region zu bleiben. Im Greta-Thunberg-Land Schweden kursiert schon die Wortschöpfung "Flugskam" (Flugscham).