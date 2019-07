Eine Schülerin bei einer "Fridays for Future"-Demonstration.

Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

"Fridays for Future" geht auch an anderen Wochentagen: In Köln hat die erste mehrtägige Schüler-Demo für Klimaschutz begonnen. Sie soll bis Freitag dauern und mit einem großen Demonstrationszug durch die Innenstadt enden.



Auch nachts soll im Schichtbetrieb weitergestreikt werden. Ein Sprecher der Bezirksregierung Köln wies jedoch darauf hin, dass auch in der letzten Woche vor den Sommerferien unverändert Schulpflicht bestehe: "Schulpflicht besteht bis zum letzten Schultag."