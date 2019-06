Nicht nur Freitag ist Demotag: Die ersten Teilnehmer einer neuen "Fridays-For-Future"-Kundgebung am Rheinischen Tagebau Garzweiler sind in Hochneukirch angekommen. Nach ihrem internationalen Streiktag in Aachen am Freitag wollen die jungen Leute bei einem Protestmarsch am Tagebau für mehr Klimaschutz demonstrieren.



"Auf geht's, auf geht's - Ende Gelände" skandierten sie bei ihrer Ankunft am Morgen. Auch die Aktivisten des Bündnisses "Ende Gelände" machten sich auf den Weg ins Rheinische Revier.