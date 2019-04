Jugendliche in Jena demonstrieren für mehr Klimaschutz.

Quelle: Bodo Schackow/dpa

Bundesweit haben heute wieder Tausende Schüler für mehr Klimaschutz protestiert. In rund 90 Städten gingen junge Leute nach Angaben von "Fridays for Future" auf die Straße. Sie werden dabei immer ernster genommen: In Bayern tauschten sich Aktivisten mit Politikern aus, in Mecklenburg-Vorpommern waren die Aktionen erstmals Thema im Landtag.



Am Montag hatte die Bewegung in Berlin einen Katalog konkreter Forderungen an die Politik präsentiert, darunter eine CO2-Steuer.