Ein Panzer der türkischen Armee in Nordsyrien. Archivbild

Quelle: -/XinHua/dpa

Die Verhandlungen zwischen türkischen und US-Militärs über die Einrichtung einer Sicherheitszone in Nordsyrien sind mit einer Einigung zu Ende gegangen. Syrische Flüchtlinge sollen in eine neu zu errichtende "Friedenszone" zurückkehren können.



Damit dürfte vorerst eine von Präsident Recep Tayyip Erdogan mehrfach angedrohte weitere Militäroffensive in Nordsyrien abgewendet sein. Nach türkischen Wünschen sollte die Zone um die 30 Kilometer tief sein und sich die gesamte Grenzlinie entlangziehen.