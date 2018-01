Sturmtief «Friederike» zieht am Donnerstag über Deutschland. Quelle: Friso Gentsch/dpa

Auf Deutschland kommt ein stürmischer Tag zu. Der Deutsche Wetterdienst warnt, dass es heute in vielen Teilen des Landes Orkanböen bis zu 115 Stundenkilometern geben kann. Das Sturmtief "Friederike" zieht seit dem Morgen von Nordrhein-Westfalen und dem südwestlichen Niedersachsen in Richtung Südosten über das Land.



Vielerorts fällt der Schulunterricht aus. In NRW, wo Unwetterwarnungen ausgegeben wurden, können die Schulen entscheiden, ob sie aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben.