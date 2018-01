Die Feuerwehren mussten zu Tausenden Einsätzen ausrücken. Quelle: Christian Mathiesen/dpa

Der schwerste Orkan seit mehr als zehn Jahren hat mindestens drei Menschenleben gefordert. Auf einem Campingplatz bei Emmerich in Nordrhein-Westfalen wurde ein Mann von einem Baum erschlagen. Im westfälischen Lippstadt verlor ein Mann bei einem Verkehrsunfall sein Leben. In Bad Salzungen in Thüringen starb ein Feuerwehrmann durch einen umstürzenden Baum.



"Friederike" ist laut Deutschem Wetterdienst der schwerste Sturm seit 2007. Auf dem Brocken seien Orkanböen von 203 km/h gemessen worden.