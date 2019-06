US-Präsident Donald Trump hat die Landung der alliierten Truppen in der Normandie vor 75 Jahren als heldenhaften Einsatz für die Freiheit gewürdigt. "Tausende haben ihr Leben geopfert - für ihre Brüder, für ihre Länder und für das Überleben der Freiheit", sagte Trump auf dem US-Militärfriedhof Colleville-sur-Mer.



Das damalige Bündnis der Nationen sei in der Hitze des Kampfes geschmiedet, im Krieg geprüft worden und habe sich in den Segnungen des Friedens bewiesen. Es sei "unzerbrechlich".