"Fusion"-Festival (Archiv).

Quelle: Alexander Müller/epa Scanpix Sweden/dpa

Trotz des Streits um das Sicherheitskonzept beim alternativen Kulturfestival "Fusion" in Mecklenburg-Vorpommern wollen die Veranstalter das Fest im Juni stattfinden lassen. Das teilte der Veranstalter Kulturkosmos mit.



Entzündet hatte sich der Streit an Sicherheitsbedenken des Neubrandenburger Polizeipräsidenten. Der will erstmals eine Wache und Streifen auf dem privaten Gelände in Lärz. Das empfinden die Veranstalter als Zumutung. Sie sprechen von Freiheit der Kunst und der Gäste.