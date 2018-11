Jan-Philipp Berner und Johannes King in der Küche. Quelle: Ydo Sol/King/dpa

Die Köche Johannes King und Jan-Philipp Berner vom "Söl'ring Hof" in Rantum auf Sylt sind vom Restaurantführer "Gault&Millau" zum "Koch des Jahres"-Duo in Deutschland gekürt worden. Die prestigeträchtige Auszeichnung würdigte damit ihre "gemeinsam entwickelte authentisch norddeutsche Küche".



Die Restaurantkritiker begrüßten außerdem die ihren Angaben zufolge zunehmende Unbeschwertheit in der Gastronomie und die Entwicklung einer authentisch deutschen Küche.