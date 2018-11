Bei den Protesten sind bereits zwei Menschen ums Leben gekommen.

Quelle: Michel Euler/AP/dpa

Die Proteste und Blockaden der "Gelben Westen" haben Frankreich auch am fünften Tag weiter fest im Griff. Bereits zwei Menschen sind während der Proteste ums Leben gekommen. Für diesen Samstag ist eine neue Großaktion geplant, die vor allem die Hauptstadt Paris in den Blick nimmt.



Seit Samstag demonstrieren die "Gelben Westen" - benannt nach Warnwesten - in ganz Frankreich gegen höhere Steuern für Diesel-Kraftstoff, aber auch gegen die Reformpolitik von Präsident Emmanuel Macron.