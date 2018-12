Am vergangenen Samstag gab es massive Krawalle in Paris.

Quelle: Yann Bohac/ZUMA Wire/dpa

Frankreichs Regierung befürchtet bei "Gelbwesten"-Protesten erneut Gewalt und Ausschreitungen. Für heute hat die Protestbewegung in der Hauptstadt und im ganzen Land wieder zu Demonstrationen aufgerufen. Diese richten sich gegen die Reformpolitik von Präsident Emmanuel Macron.



Allein in Paris sollen nach Angaben des Premierministers 8.000 Polizisten und andere Ordnungskräfte eingesetzt werden; im ganzen Land 89.000. Viele Geschäfte und Sehenswürdigkeiten in Paris bleiben geschlossen.