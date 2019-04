«Gelbwesten»-Demonstranten gehen am Canal Saint Martin entlang.

Quelle: Rafael Yaghobzadeh/AP/dpa

In Frankreich sind erneut viele Anhänger der "Gelbwesten" auf die Straße gegangen. Offizielle Teilnehmerzahlen für diesen 21. Protest-Samstag in Folge lagen zunächst nicht vor. Nach schweren Ausschreitungen in Paris vor drei Wochen galten in der Hauptstadt erneut stellenweise Demonstrationsverbote.



So dürfen die "Gelbwesten" etwa nicht auf der Champs-Elysees und im Umkreis des Elyseepalastes protestieren. Ähnliche Verbote gibt es in zahlreichen französischen Städten.