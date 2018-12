Tränengas auf den Champs-Elysee.

Quelle: Kamil Zihnioglu/AP/dpa

An den "Gelbwesten"-Protesten in Frankreich haben sich landesweit nach offiziellen Angaben 66.000 Menschen beteiligt - deutlich weniger als vor einer Woche. In Paris kam es vor allem auf den Champs-Elysees wieder zu Spannungen zwischen Polizei und Demonstranten, dabei wurden auch Tränengas und Wasserwerfer eingesetzt. In Paris wurden mehr als 150 Personen festgenommen.



Landesweit waren 69.000 Sicherheitskräfte im Dienst. Es ist das fünfte Protest-Wochenende in Folge.