Demonstranten der "Gelbwesten"-Bewegung in Paris.

Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Kurz vor dem Haupttag der Europawahl sind in Frankreich wieder Tausende "Gelbwesten"-Demonstranten auf die Straßen gegangen - der Zulauf war aber geringer als in den Wochen zuvor.



Landesweit seien 12.500 Demonstranten gezählt worden, berichtete der Fernsehsender BFMTV. Die "Gelbwesten"-Bewegung selbst sprach von mindestens 35.000 Demonstranten in ganz Frankreich. Es kam erneut zu Auseinandersetzungen. In Paris und Amiens schoss die Polizei vereinzelt Tränengas in Richtung der Demonstranten.