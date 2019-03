Demonstranten der "Gelbwesten» in Paris. Archivfoto

Quelle: -/kyodo/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die erneuten Krawalle bei Protesten der "Gelbwesten" in Frankreich verurteilt. "Der Ausbruch von Gewalt und von Zerstörungswut in Paris am vergangenen Wochenende ist erschreckend, mit friedlichem demokratischen Protest hat das nichts zu tun", sagte ihr Sprecher Steffen Seibert in Berlin.



Die Bundesregierung stehe an der Seite der französischen Regierung in deren Bemühen, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten, hieß es weiter.