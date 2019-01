Seit Wochen laufen die Proteste der «Gelbwesten» in Frankreich.

Nach Massenprotesten der "Gelbwesten" will Staatschef Emmanuel Macron sein Land mit einer "nationalen Debatte" versöhnen. Der 41-Jährige rief die Franzosen dazu auf, sich in großer Zahl an den Gesprächsrunden im ganzen Land zu beteiligen, die bis zum 15. März dauern sollen.



Es handele sich um eine noch nie da gewesene Initiative, schrieb der Präsident in einem Brief an seine Landsleute. Die Themen sind etwa Steuern, Staatsorganisation, ökologischer Wandel und auch das Reizthema Einwanderung.