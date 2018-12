Seit Mitte November dauern die "Gelbwesten"-Proteste in Frankreich schon an. Nun will sich auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron öffentlich dazu äußern. Zuvor will er Vertreter der großen Gewerkschaften, der Arbeitgeber sowie die Präsidenten der Nationalversammlung und des Senats treffen.



Am Wochenende waren in Frankreich erneut über 100.000 Menschen auf die Straßen gegangen, um für mehr Steuergerechtigkeit und höhere Kaufkraft zu demonstrieren. Dabei war es erneut zu Krawallen gekommen.