Feuerwehrmänner versuchen ein brennendes Auto zu löschen (16.03.2019)

Quelle: dpa

Ein Wohnhaus ist in Paris bei Protesten der "Gelbwesten" in Flammen aufgegangen. Eine Mutter und ihr Baby wurden gerettet. Das Feuer wurde nach Angaben von Innenminister Christophe Castaner vorsätzlich gelegt. Es brach in einer Bank im Erdgeschoss des Haues in der Nähe der Prachtmeile Champs-Elysees aus.



Bei den Protesten der "Gelbwesten" ist es wieder zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Auf den Champs-Elysees wurden Läden geplündert, Schaufenster zerschlagen und Autos angezündet.