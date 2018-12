Ein verletzter Demonstrant in Paris.

Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Bei den Demonstrationen der "Gelben Westen" in Paris hat sich die Lage zugespitzt. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Auf Fernsehbildern waren brennende Autos im Zentrum der Hauptstadt zu sehen. Nach Angaben der Polizei wurden rund 600 Menschen allein in Paris festgenommen.



In ganz Frankreich hat die Protestbewegung der "Gelben Westen" erneut zu Aktionen aufgerufen. Mehrere Autobahnen wurden blockiert. In Paris waren 8.000 Sicherheitskräfte im Einsatz.