Grünen-Politikerin Göring-Eckardt kritisiert die Gelbwesten.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat die "Gelbwesten" in Frankreich kritisiert. Sie habe Verständnis für Proteste vieler Menschen auf dem Land, "die in der Politik aus Paris eine Ignoranz gegenüber ihren Problemen sehen", sagte sie der Funke-Mediengruppe. Gewalt lehne sie aber ab.



Vergleichbare Demonstrationen in Deutschland hält Göring-Eckardt für unwahrscheinlich. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hält eine Protestbewegung von Geringverdienern in Deutschland hingegen für denkbar.