Ein Demonstrant wird von der Polizei festgenommen.

Quelle: Michel Euler/AP/dpa

Zu Beginn der "Gelbwesten"-Demonstration hat die französische Polizei hart durchgegriffen, um Ausschreitungen in Paris wie in den Vorwochen zu verhindern. Es seien 481 Personen festgenommen worden, 211 in Polizeigewahrsam, sagte Frankreichs Premierminister Edouard Philippe.



Mehrere Tausend in gelbe Westen gekleidete Demonstranten hatten sich in ganz Paris versammelt. Auch im Umfeld der Prachtstraße Champs-Elysees wurde wieder demonstriert. Dort setzte die Polizei vereinzelt Tränengas ein.