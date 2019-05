"Gelbwesten"-Proteste in Paris.

Quelle: Francisco Seco/AP/dpa

Ein Video mit Suizid-Aufrufen an die Polizei sorgt nach den erneuten "Gelbwesten"-Protesten in Frankreich für Empörung. Der Journalist Lucas Burel hatte während der Proteste am Samstag in Paris ein Video veröffentlicht, auf dem der Aufruf "Bringt euch um" zu hören ist. Burel schreibt dazu, einige Demonstranten hätten das in Richtung der Polizei gerufen.



Zahlreiche französische Politiker verurteilten den Vorfall. Innenminister Christophe Castaner sprach von einer "Schande".