"Gelbwesten"-Protest in Nantes.

Quelle: Sebastien Salom-Gomis/AFP/dpa

In Frankreich hat es am Samstag erneut Proteste der "Gelbwesten" gegeben, dabei kam es in Nantes zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. An dem Protestzug beteiligten sich laut Polizei etwa 1.800 Menschen. Bei Zusammenstößen wurden mehrere Menschen verletzt. Die Polizei vermeldete 35 Festnahmen.



Auffällig wenig Teilnehmer trugen die gelben Warnwesten, die der Bewegung ihren Namen gegeben haben. Die Polizei, die mit einem Großaufgebot vor Ort war, setzte Tränengas ein.