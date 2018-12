Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei. Archivbild

Quelle: Burhan Ozbilici/AP/dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich besorgt geäußert wegen des harten Vorgehens der Polizei gegen "Gelbwesten"-Proteste in Europa. Er sei gegen eine "exzessive Gewalt" gegen Demonstranten, sagte er in Istanbul.



"Die, die unsere Polizei der Unterdrückung bezichtigt haben, sollten sehen, was ihre Polizisten tun", sagte Erdogan. Die aktuellen "Chaos-Szenen" in Paris und Brüssel zeigten, dass Europa beim "Test auf Demokratie, Menschenrechte und Freiheit" durchgefallen sei.