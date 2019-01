Französische Polizisten bei einer «Gelbwesten»-Demo. Archivfoto

Erstmals ist bei "Gelbwesten"-Protesten in Belgien ein Teilnehmer ums Leben gekommen. Ein Lastwagen habe den Mann gestern Abend an einer Straßensperre der "Gelbwesten" auf einer Autobahn nicht gesehen und ihn überfahren, berichten belgische Medien.



In Frankreich sind bereits mehrere "Gelbwesten" bei Protestaktionen ums Leben gekommen. Für heute sind dort neue Proteste gegen die sinkende Kaufkraft geplant. Die Regierung hat landesweit rund 80.000 Sicherheitskräfte mobilisiert.