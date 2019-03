Demonstranten zünden eine Barrikade auf den Champs-Elysees an.

Quelle: Christophe Ena/AP/dpa

Nach den Protesten der "Gelbwesten" hat die französische Polizei mehr als 230 Menschen festgenommen. Innenminister Christophe Castaner bezeichnete die Randalierer als "Mörder". Nach Angaben des Innenministeriums nahmen 10.000 Menschen an der Kundgebung in Paris teil, landesweit sollen es gut 32.000 gewesen sein.



Vertreter der "Gelbwesten" sprachen von mehr als 230.000 Teilnehmern. 5.000 Polizisten waren in Paris im Einsatz. Sie versuchten sieben Stunden lang, die Demonstranten zurückzudrängen.